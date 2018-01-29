|
СГБ Грузии будет выдавать многодетным сотрудникам ежемесячную компенсацию
29.01.2018 22:56
Многодетные сотрудники Службы государственной безопасности, в том числе помощники и назначенные на испытательный срок, будут получать ежемесячную компенсацию. Соответствующее постановление правительство Грузии издало 26 января.
Согласно поправкам в закон, сотрудникам СГБ и членам их семьи обеспечат государственную страховку за счет бюджета Грузии.
В случае, если у сотрудника есть четверо, или больше детей, они будут получать ежемесячную компенсацию (исключение составляют призывники и временно трудоустроенные для выполнения непостоянных задач).
Сотрудник, который является родителем четырех детей, будет получать 250 лари в виде компенсации, на пятерых детей – 375 лари, на шестерых – 500 лари, и на семь и более – 625 лари.
Постановление подписано премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна