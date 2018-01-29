СГБ Грузии будет выдавать многодетным сотрудникам ежемесячную компенсацию

29.01.2018 22:56 Многодетные сотрудники Службы государственной безопасности, в том числе помощники и назначенные на испытательный срок, будут получать ежемесячную компенсацию. Соответствующее постановление правительство Грузии издало 26 января.



Согласно поправкам в закон, сотрудникам СГБ и членам их семьи обеспечат государственную страховку за счет бюджета Грузии.



В случае, если у сотрудника есть четверо, или больше детей, они будут получать ежемесячную компенсацию (исключение составляют призывники и временно трудоустроенные для выполнения непостоянных задач).



Сотрудник, который является родителем четырех детей, будет получать 250 лари в виде компенсации, на пятерых детей – 375 лари, на шестерых – 500 лари, и на семь и более – 625 лари.



Постановление подписано премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.















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