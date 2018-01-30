Heritage Foundation: Вступление Грузии в НАТО в интересах США и Европы

30.01.2018 10:28 Вступление Грузии в НАТО входит в интересы США и Европы, — отчет под таким названием публикует американский исследовательский институт Heritage Foundation.



Автор отчета – эксперт Люк Коффи.



В публикации детально рассматриваются шаги, предпринятые Грузией для сближения с НАТО, и говорится, что агрессия России против Грузии не смогла заставить Грузию воздержаться от укрепления отношений с Западом.



«Грузия является важным контрибьютором трансатлантической безопасности. После распада Советского Союза Грузия стала искрой надежды в сложном регионе. В Грузии состоялся мирный процесс передачи власти, путем свободных и открытых выборов. Страна провела экономические реформы для либерализации экономики. В национальных интересах Соединенных Штатов углублять двусторонние отношения с Грузией, помогать ей развивать обороноспособность и военный потенциал и содействовать вступлению Грузии в НАТО», — пишет американский эксперт.



По мнению автора доклада, важно, чтобы на саммите НАТО в 2018 году еще раз было подчеркнуто, что Грузия достойна вступления в Североатлантический альянс.



«2018 год имеет важное значение в отношениях между Грузией и Грузией не только потому, что прошло 10 лет с российской агрессии, а потому, что прошло 10 лет с тех пор, как НАТО обещало Грузии вступление в альянс. Брюссельский саммит в 2018 году снова даст возможность отношениям между НАТО и Грузией перейти на новый этап и стать еще ближе. Грузия должна твердо стоять на пути полноправного членства в НАТО. Также важно, чтобы Грузия получила противотанковые системы Javelin, которые являются шагом вперед в отношениях США и Грузии», — говорится в публикации.



В Heritage Foundation считают, что США должны остаться сторонниками вступления Грузии в НАТО.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

