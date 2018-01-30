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Госдеп США: Санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит провокационные действия
30.01.2018 10:29
Программа санкций США против России будет работать до тех пор, пока Россия не прекратит провокационные и дестабилизирующие действия», — об этом заявили в государственном департаменте США.
«Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит требования Конгресса и администрации в связи с действиями, вызвавшими санкции», — заявили в госдепартаменте.
По их словам, санкции призваны наказать Россию за шаги в прошлом, которые она не признает до сих пор.
В государственном департаменте заявляют, что отказом от покупки российской военной техники, страны мешают России получать дополнительные доходы и финансировать международные кампании, которые вызывают дестабилизацию между странами.
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