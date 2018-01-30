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Минфин США внес в черный список россиян имена 210 бизнесменов и чиновников
30.01.2018 10:30
В предусмотренный законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) список близких к Кремлю российских бизнесменов и чиновников вошли имена 210 человек.
Об этом говорится в документах, распространенных министерством финансов Соединенных Штатов.
В частности, в перечне фигурируют руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и помощник главы государства Владислав Сурков. Также в список включены спикеры Государственной Думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.
Фигурантами списка стали и руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин. Всего в перечне представлены 114 чиновников и руководителей госкомпаний.
Также в него включены 96 предпринимателей. Среди них присутствуют Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Петр Авен и Владимир Потанин.
В американском Минфине подчеркнули, что само по себе попадание в список не влечет за собой введения каких-либо ограничительных мер.
При этом риск введения санкций против лиц, признанных близкими Кремлю, возрастает. Кроме того, уже сейчас контрагенты этих людей могут счесть, что любое взаимодействие с ними может привести к неприятным последствиям, пояснял ранее бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента, эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид.
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