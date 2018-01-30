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Парламент Грузии подключается к подготовительным работам к Франкфуртской книжной ярмарке


30.01.2018   11:13
Парламент Грузии будет принимать активное участие в подготовительных и организационных вопросах участия Грузии в качестве почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке. Соглашение об этом было достигнуто на сегодняшней встрече председателя парламента Грузии с организационным комитетом Франкфуртской книжной ярмарки.

После встречи первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили заявила, что Франкфуртская книжная ярмарка является важным способом рассказать миру о Грузии.

«Парламент Грузии планирует содействовать, чтобы не было никаких вопросов и мероприятие в октябре прошло на высоком уровне. Мы уверены, это так и будет», — заявила Тамар Чугошвили.

По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, на встрече были рассмотрены основные работы по подготовке.

«Это очень стратегическое для Грузии мероприятие и оно прямо связано с представлением интересов, культуры и возможностей нашей страны на международной арене. Именно поэтому, парламент будет участвовать в течение процесса подготовки», — заявил Арчил Талаквадзе.






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