Парламент Грузии подключается к подготовительным работам к Франкфуртской книжной ярмарке

30.01.2018 11:13 Парламент Грузии будет принимать активное участие в подготовительных и организационных вопросах участия Грузии в качестве почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке. Соглашение об этом было достигнуто на сегодняшней встрече председателя парламента Грузии с организационным комитетом Франкфуртской книжной ярмарки.



После встречи первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили заявила, что Франкфуртская книжная ярмарка является важным способом рассказать миру о Грузии.



«Парламент Грузии планирует содействовать, чтобы не было никаких вопросов и мероприятие в октябре прошло на высоком уровне. Мы уверены, это так и будет», — заявила Тамар Чугошвили.



По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, на встрече были рассмотрены основные работы по подготовке.



«Это очень стратегическое для Грузии мероприятие и оно прямо связано с представлением интересов, культуры и возможностей нашей страны на международной арене. Именно поэтому, парламент будет участвовать в течение процесса подготовки», — заявил Арчил Талаквадзе.















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