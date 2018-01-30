Лора Торнтон извинилась за комментарий в социальной сети

30.01.2018 13:27 Руководитель грузинского офиса Национально-Демократического института США (NDI) Лора Торнтон принесла извинения за комментарий в социальной сети Facebook, в котором она написала, что президент США не смог бы найти Грузию на карте мира.



В этой связи депутат от парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили призвал Торнтон принести публичные извинения.



Сегодня Лора Тортон распространила ещё одно заявление на своей странице в Facebook, в котором пояснила, что не преследовала целью навредить Грузии или грузино-американским отношениям.



«Я сделала комментарий на личной странице в социальной медия, который, возможно, может быть интерпретирован как несправедливый по отношению к Грузии или грузино-американским отношениям. Я приношу извинения за это, у меня не было такой цели. Я верю в твердые отношения, основанные на общих ценностях и интересах. Офис NDI верен своей работе, которую осуществляет в Грузии», — пишет Лора Торнтон.



















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