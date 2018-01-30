Ян Келли: Грузия независимое решение о том, что ей нужно предпринять, чтобы стать членом НАТО

30.01.2018 14:18 Грузия — суверенная страна, и сама должна принять независимое решение, что должна сделать для членства в НАТО, — так посол США в Грузии прокомментировал публикацию центра внешней политики американского исследовательского института Heritage Foundation, в которой говорится, что официальные представители грузинского руководства ради вступления в НАТО не исключают определенный компромис в связи с Абхазией и Цхинвали.



Как отметил Ян Келли, США поддерживают Грузию, какое бы решение она не приняла, чтобы стать более лучшим кандидатом на вступление в НАТО.



«Тут несколько вопросов. Первое – США твердо поддерживают вступление Грузии в Североатлантический альянс. Ясно, что среди членов НАТО существуют опасения в связи с реакцией России на такой шаг.



Второй вопрос – Грузия суверенная страна, она должна принять независимое решение о том, что ей нужно предпринять, чтобы стать членом НАТО. Мы полностью поддерживаем устремления Грузии, ее суверинитет и территориальную целостность. В то же время, мы поддерживаем любое решение Грузии, чтобы стать лучшим кандидатом на членство в альянсе»,- заявил дипломат.















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