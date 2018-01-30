Грузия будет вести процесс вступления в НАТО и ЕС в соответствии с ее национальными интересами - Кобахидзе

30.01.2018 17:05 Нашей главной внешнеполитической задачей является вступление в НАТО и Евросоюз, — так откликнулся председатель парламента Грузии на отсчет Heritage Foundation поз названием «Вступление Грузии в НАТО входит в интересы США и Европы».



Как заявил Ираклий Кобахидзе журналистам, этот процесс пройдет на фоне консультаций с международными партнерами и в соответствии с национальными интересами Грузии.



«Нашей главной внешнеполитической задачей является вступление в НАТО и Евросоюз. Мы будем вести этот процесс на фоне консультаций с международными партнерами и в соответствии с национальными интересами Грузии. Эта наша четкая политика, которую мы проводим и также на основании четкого видения продолжится наша позиция», — отметил Ираклий Кобахидзе.



В отчете Heritage Foundation детально рассматриваются шаги Грузии для сближения с НАТО и отмечается, что агрессия со стороны России против Грузии не смогла заставить Грузию воздержаться от укрепления связей с западом.















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