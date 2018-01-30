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Грузия никогда не пойдет на компромисс за счет территориальной целостности - Мдинарадзе


30.01.2018   18:02
Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе категорически отрицает компромисс по вопросу территориальной целосности страны. По заявлению политика, грузинская сторона никогда не согласится на уступки в ущерб террориторильному единству Грузии.

Об этом депутат заявил в интервью Первому каналу, комментируя публикацю американского исследовательского института Heritage Foundation.

«Не смогу согласиться с тем, что в этом высказывании может быть даже зернышко правды, так как мы ни на какой компромисс не пойдем, и разговора по территорильной целостности не будет ни сегодня, ни завтра. Что же касается этой темы в ее полном контексте, то нашим главным приоритетом является территориальная целостность и говорить о компромиссах в этом направлении является излишним. Если когда-нибудь или в ближайшее время состоится разговор о том, чтобы пересмотреть вопрос, де-юре касающийся территориальной целостности Грузии – Абхазии и Цхинвали, и за этот счет состоялось бы какое-либо решение, то Грузия на это никогда не согласится», -заверил Мдинарадзе.

Вместе с тем Мамука Мдинарадзе исключил возможность того, что кто-либо из членов грузинской делегации мог говорить о таком компромиссе.

«Не думаю, что кто-нибудь из членов грузинской делегации мог зафиксировать подобное в личной беседе. Я не могу такого представить, так как во властных структурах никогда такой вопрос не рассматривался. Соответственно интересно, на основе чьей личной беседы был сделан этот вывод? Заверяю вас, что Грузия и члены нашей делегации никогда не обсуждает подобные темы», -заявил Мамука Мдинарадзе.

Согласно публикации внешнеполитического центра американского исследовательского института Heritage Foundation, в частных беседах официальные лица Грузии не исключают определенного компромисса ради вступления в НАТО.






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