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Политическое руководство грубо нарушило закон - оппозиция о деле Мухтарлы
30.01.2018 18:42
Парламентская оппозиция говорит о необходимости создания в парламенте временной следственной комиссии по делу Афгана Мухтарлы. Оппоненты правящей команды заостряют внимание на включенность политического руководства в деле похищения азербайджанского журналиста.
Депутаты от парламентского меньшинства еще раз заявляют, что необходимо, чтобы силовые ведомства исчерпывающе проинформировали общество в связи с азербайджанским журналистом, и для этого можно использовать парламентский формат.
"Налицо грубое нарушение закона, которое совершили не только правоохранители, но и политическое руководство. Это дело никогда не будет закрыто, мы требуем временной следственной комиссии" - заявил член ЕНД Роман Гоциридзе.
"Европейская Грузия" считает важным контроль, и включение гражданского сектора в дело азербайджанского журналиста. В партии говорят, что ответственные лица постоянно пренебрегают законными требованиями законодателей, представить отчет.
"Мы несколько раз требовали создать комиссию, чтобы представители Службы безопасности пришли в парламент, отчитались перед нами, но получили отрицательный ответ на это" - говорит Серги Капанадзе.
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