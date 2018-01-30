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Политическое руководство грубо нарушило закон - оппозиция о деле Мухтарлы


30.01.2018   18:42
Парламентская оппозиция говорит о необходимости создания в парламенте временной следственной комиссии по делу Афгана Мухтарлы. Оппоненты правящей команды заостряют внимание на включенность политического руководства в деле похищения азербайджанского журналиста.

Депутаты от парламентского меньшинства еще раз заявляют, что необходимо, чтобы силовые ведомства исчерпывающе проинформировали общество в связи с азербайджанским журналистом, и для этого можно использовать парламентский формат.

"Налицо грубое нарушение закона, которое совершили не только правоохранители, но и политическое руководство. Это дело никогда не будет закрыто, мы требуем временной следственной комиссии" - заявил член ЕНД Роман Гоциридзе.

"Европейская Грузия" считает важным контроль, и включение гражданского сектора в дело азербайджанского журналиста. В партии говорят, что ответственные лица постоянно пренебрегают законными требованиями законодателей, представить отчет.

"Мы несколько раз требовали создать комиссию, чтобы представители Службы безопасности пришли в парламент, отчитались перед нами, но получили отрицательный ответ на это" - говорит Серги Капанадзе.







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