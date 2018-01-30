Правосудию препятствуют участвующие в системном преступлении лица - парламентский секретарь президента

30.01.2018 20:32 Парламентский секретарь президента советует правящей команде принять такие поправки к Уголовному закону, которые очистят систему правосудия от реальных преступников.



По словам Анны Нацвлишвили, прокуроры, сотрудники спецслужб, и судьи, которые совершали системное преступление, по-прежнему остаются в системе, и в действительности не заявления президента, а именно они препятствуют правосудию.



"Десятки, если ни сотни граждан, пострадавших от системного преступления, годами ждут справедливости. Поэтому пакет Гиргвлиани должен включать такие действия, какими являются освобождение системы от тех прокуроров, сотрудников спецслужб, и судей, которые в течение ряда лет делали, заказывали, покрывали, и юридически оформляли несправедливость, нарушение прав человека, и ущемление прав человека"- заявила Анна Нацвлишвили.



Вчера председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе озвучил новую инициативу правящей команды, предусматривающую изменения в Уголовном кодексе.



Согласно инициативе "Грузинской мечты", строго будет наказываться любое действие высокого должностного лица, препятствующее исполнению правосудия. Авторы инициативы заявляют, что препятствием правосудию будет считаться, например, помилование осужденного взамен за конкретную выгоду.















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