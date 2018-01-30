Спикер парламента Грузии отправляется с визитом в США

30.01.2018 20:47 Председатель парламента Грузии 3 февраля отправится с визитом в США. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



«Запланирован мой визит в США, где пройдут встречи на высшем уровне в Конгрессе. Также запланированы встречи с представителями исполнительной власти и разных американских организаций, которые поддерживают демократическое развитие в Грузии», — заявил Кобахидзе журналистам.



В мае 2017 года в Вашингтоне состоялась встреча премьера Грузии Георгия Квирикашвили и президента США Дональда Трампа.



Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.















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