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Спикер парламента Грузии отправляется с визитом в США


30.01.2018   20:47
Председатель парламента Грузии 3 февраля отправится с визитом в США. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

«Запланирован мой визит в США, где пройдут встречи на высшем уровне в Конгрессе. Также запланированы встречи с представителями исполнительной власти и разных американских организаций, которые поддерживают демократическое развитие в Грузии», — заявил Кобахидзе журналистам.

В мае 2017 года в Вашингтоне состоялась встреча премьера Грузии Георгия Квирикашвили и президента США Дональда Трампа.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.






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