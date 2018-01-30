Фракция «Для сильной Грузии» намерена предложить пересмотр системы проведения гостендеров

30.01.2018 21:24 Фракция «Для сильной Грузии», которая входит в парламентское большинство, планирует поставить вопрос о фундаментальном пересмотре системы тендеров.



Как заявил Первому каналу член фракции Леван Гогичаишвили, инцидент на станции метро «Варкетили» произошел по вине той системы, которая касается правил и условий проведения тендеров в стране.



По его словам, существующая сегодня система не дает возможности избежать подобных проблем.



«Сегодня решения принимаются на основании цены. Соответственно, низкая цена означает низкое качество. Подобный подход надо менять фундаментально, чтобы главным принципом при выявлении победителя в тендере не становилась низкая цена.



В результате низкой цены мы получаем работы низкого качества, которые в перспективе обойдутся государству дороже, чем хорошо проделанная, но немного дорогостоящая работа. Систему тендеров нужно пересмотреть фундаментально и мы активно будем ставить этот вопрос», — отметил Леван Гогичаишвили.

















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