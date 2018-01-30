Суд продлил арест соратнику Саакашвили до 31 марта

30.01.2018 21:26 Печерский районный суд Киева продлил до 31 марта срок меры пресечения в виде содержания под стражей для соратника лидера партии «Рух новых сил», экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.



Соответствующее решение принял на заседании судья Вячеслав Пидпалый.



Как сообщалось, 5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Михеил Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки «Руха новых сил» Севериона Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность в Украине.



Дангадзе был задержан 4 декабря. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.



6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Севериона Дангадзе на два месяца без права залога. 28 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе данное решение.



При этом Михеил Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.



Самому Саакашвили 26 января Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения в виде «ночного» домашнего ареста с 22:00 до 7:00 следующего дня сроком до 5 февраля.



Михеил Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

















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