31 января в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Грузия

30.01.2018 22:13 31 января в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Грузия. Руководить грузинской делегацией будет вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



Информацию о визите распространяет пресс-служба НАТО.



В пресс-релизе отмечается, что запланирована встреча Михаила Джанелидзе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем Роуз Геттемюллер.



Министр иностранных дел Грузии будет присутствовать на заседании комиссии НАТО-Грузия. Встреча будет закрытой для СМИ.

















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