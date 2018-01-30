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31 января в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Грузия
30.01.2018 22:13
31 января в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Грузия. Руководить грузинской делегацией будет вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
Информацию о визите распространяет пресс-служба НАТО.
В пресс-релизе отмечается, что запланирована встреча Михаила Джанелидзе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем Роуз Геттемюллер.
Министр иностранных дел Грузии будет присутствовать на заседании комиссии НАТО-Грузия. Встреча будет закрытой для СМИ.
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