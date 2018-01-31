Минфин США обещает санкции к РФ после `кремлевского списка'

31.01.2018 10:22 За публикацией списка российских миллиардеров и высокопоставленных российских чиновников последуют новые санкции США, пообещал во вторник министр финансов США Стив Мнучин.



Он заявил, что администрация президента Дональда Трампа не затягивала публикацию "списка олигархов", обнародованного поздно ночью в понедельник, когда заканчивался отведенный Конгрессом срок. Хотя Минфин США подчеркнул, что включенные в список россияне не обязательно окажутся под санкциями США, власти РФ осудили доклад, заявив, что он еще больше подрывает отношения между двумя странами.



"Результатом этого доклада станут санкции", - заявил Мнучин, выступая перед банковским комитетом Сената США.



"Мы возьмем данный доклад за основу и посмотрим, как мы обычно делаем, где целесообразно применить санкции. Это ни в коем случае нельзя интерпретировать как то, что мы не вводим санкции ни против кого из людей, указанных в докладе, - сказал Мнучин. - В любом случае, я не считаю, что мы затягивали доклад, который был представлен вчера вечером, и с нетерпением жду того, чтобы обсудить его с вами при закрытых дверях".



Часть перечня, посвященная олигархам и состоящая из 96 человек, совпала со списком миллиардеров, опубликованным русской версией журнала Forbes в прошлом году. Представитель Минфина США на условиях анонимности подтвердил, что незасекреченная часть доклада была основана на открытых источниках, включая Forbes.



В документе также были названы 114 чиновников и глав государственных компаний. Список составлен с учетом "объективных критериев" и информации из "публично доступных источников", сообщил Минфин США.



Параллельно подготовленный доклад о последствиях возможных санкций к госдолгу РФ был засекречен, сообщил во вторник сенатор Боб Коркер. Конгресс попросил представить незасекреченную версию документа.



В список предпринимателей были включены как лица, уже находящиеся под санкциями из-за близких связей с Путиным, в частности Аркадий Ротенберг, так и те, кто, как считается, дистанцирован от Кремля, например банкир Олег Тиньков и розничный магнат Сергей Галицкий.



Президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами во вторник пошутил, что ему "обидно" из-за невключения его самого в список, и заявил, что Россия "воздержится пока" от серьезных ответных мер, которые готова была предпринять. “По сути, всех нас, все 146 миллионов занесли" в этот перечень, сказал он, назвав составление списка "безусловно недружественным актом".



Bloomberg











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