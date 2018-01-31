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Мэр Тбилиси призвал сотрудников не передавать служебный пропуск на парковку членам семьи
31.01.2018 10:49
Нам не нужны привилегированные чиновники, мы служим народу, служим городу, и ничем не отличаемся от рядовых граждан, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси.
Как отметил Каха Каладзе, в последнее время были зафиксированы случаи пользования специальными пропусками для парковки в неслужебных целях.
«Хочу подчеркнуть, что эти пропуски предназначены только для автомобилей оперативного назначения и тех машин, которые передвигаются по специальному режиму. Эти пропуски есть у соответствующих служб. Хочу попросить своих заместителей, наших сотрудников, избегать передачу таких пропусков членам семьи. Нам не нужны привилегированные чиновники, мы служим народу, служим городу, и ничем не отличаемся от рядовых граждан. Хочу обратиться к моим заместителям, главам служб, сотрудникам, мы должны быть примером для подражания», — заявил Каха Каладзе.
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