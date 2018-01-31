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Инспектор защиты персональных данных выступает против видеонаблюдения в вузах


31.01.2018   13:06
«Применение видеонаблюдения за учебным процессом или поведением студента недопустимо», заявила инспектор защиты персональных данных Тамар Калдани на встрече с представителями частных и публичных университетов.

По словам Калдани, после принятого решения европейским судом в связи с видеонаблюдением, её ведомство обновило рекомендации для частных и публичных университетов.

«Видеонаблюдение может быть применено только и только из соображений безопасности и его использование в учебном процессе недопустимо. Предупреждающие знаки должны быть размещены на видном месте, а ожидание адекватным. Камеры установлены во многих аудиториях, хотя с какой целью они используются, никто не знает. Мы должны договориться для улучшения ситуации и что можно сделать в связи с этим», — отметила Калдани.

Тамар Калдани планирует проверку в разных секторах, в том числе и более тщательно в образовательном секторе.

«По вопросам защиты персональных данных к нам обращаются все больше студентов и профессоров. Нами был применен первый раунд рекомендаций. Мы их обновили, так как Европейский суд принял важное решение в связи с видеонаблюдением. Поэтому, много вопросов, которые накопились в практике, должны быть представлены на уровне рекомендаций», — заявила Калдани.

По словам инспектора защиты персональных данных, вопрос доступности баз данных также пока проблемный.






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