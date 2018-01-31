|
Инспектор защиты персональных данных выступает против видеонаблюдения в вузах
31.01.2018 13:06
«Применение видеонаблюдения за учебным процессом или поведением студента недопустимо», заявила инспектор защиты персональных данных Тамар Калдани на встрече с представителями частных и публичных университетов.
По словам Калдани, после принятого решения европейским судом в связи с видеонаблюдением, её ведомство обновило рекомендации для частных и публичных университетов.
«Видеонаблюдение может быть применено только и только из соображений безопасности и его использование в учебном процессе недопустимо. Предупреждающие знаки должны быть размещены на видном месте, а ожидание адекватным. Камеры установлены во многих аудиториях, хотя с какой целью они используются, никто не знает. Мы должны договориться для улучшения ситуации и что можно сделать в связи с этим», — отметила Калдани.
Тамар Калдани планирует проверку в разных секторах, в том числе и более тщательно в образовательном секторе.
«По вопросам защиты персональных данных к нам обращаются все больше студентов и профессоров. Нами был применен первый раунд рекомендаций. Мы их обновили, так как Европейский суд принял важное решение в связи с видеонаблюдением. Поэтому, много вопросов, которые накопились в практике, должны быть представлены на уровне рекомендаций», — заявила Калдани.
По словам инспектора защиты персональных данных, вопрос доступности баз данных также пока проблемный.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна