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Национальное агентство продовольствия провело принудительную вакцинацию против бешенства
31.01.2018 13:13
Национальное агентство продовольствия провело принудительную вакцинацию против бешенства
В регионе Кахети, в селе Самтацкаро муниципалитета Дедоплисцкаро зафиксированы случаи укусов людей бездомными собаками и скотом.
По информации Национального агентства продовольствия, на место оперативно прибыли ветеринары региональной службы.
Они сообщили, что лабораторные исследования подтвердили бешенство у собаки.
В зоне риска ветеринары провели принудительную вакцинацию и другие необходимые мероприятия. Людям, которых покусала собака, или которые контактировали с ней, проводят лечение.
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