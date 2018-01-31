Национальное агентство продовольствия провело принудительную вакцинацию против бешенства

31.01.2018 13:13 Национальное агентство продовольствия провело принудительную вакцинацию против бешенства

В регионе Кахети, в селе Самтацкаро муниципалитета Дедоплисцкаро зафиксированы случаи укусов людей бездомными собаками и скотом.



По информации Национального агентства продовольствия, на место оперативно прибыли ветеринары региональной службы.



Они сообщили, что лабораторные исследования подтвердили бешенство у собаки.



В зоне риска ветеринары провели принудительную вакцинацию и другие необходимые мероприятия. Людям, которых покусала собака, или которые контактировали с ней, проводят лечение.















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