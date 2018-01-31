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США намерены ввести санкции в отношении фигурантов «кремлевского доклада»


31.01.2018   14:07
Вашингтон намерен ввести санкции против РФ на базе "Кремлевского доклада", сообщает "Немецкая волна". Министр финансов США заявил, что это будет сделано в течение нескольких месяцев.

Новые санкции Вашингтона против Москвы будут введены в течение нескольких месяцев, а возможно, и в течение месяца после выхода "Кремлевского доклада". Об этом сообщил в ответ на вопрос сенатора Роберта Менендеса министр финансов США Стивен Мнучин во вторник, 30 января, написала в микроблоге Twitter корреспондент телерадиокомпании CNBC Кейла Тауши.

По ее словам, Менендес обратил внимание министра финансов на то, что в "Кремлевском докладе" ничего не говорится о санкциях. Мнучин ответил на это: "Я полагаю, вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада".

Накануне вечером американский Минфин опубликовал список лиц из окружения Владимира Путина, которым угрожают санкции США. В "Кремлевском докладе" фигурируют в общей сложности 210 имен - 114 чиновников и 96 бизнесменов.






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