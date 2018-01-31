ЕС укрепляет в Грузии потенциал организаций гражданского общества и местных органов власти

31.01.2018 14:09



Конкурс проектных предложений будет запущен в рамках программ ОГО/МОВ и Европейской инициативы в области укрепления демократии и прав человека (EIDHR) с целью укрепления потенциала ОГО и МОВ в странах-соседях ЕС.



Тренинги разработаны для представителей ОГО и МОВ из Грузии, которые соответствуют критериям отбора для подачи предложений как минимум в качестве со-заявителей на конкурсы предложений европейских программ ОГО/МОВ и EIDHR на получение минимального бюджета на реализацию в 250 тыс. евро.



Заявки будут приниматься до 31 января 2018 года. Более детальную информацию можно найти



Представительство Европейского Союза в Грузии организует в феврале серию тренингов для организаций гражданского общества (ОГО) и представителей местных органов власти (МОВ) с тем, чтобы подготовить их к предстоящему конкурсу проектных предложений, анонсированного финансируемым ЕС проектом технической помощи "Фонд гражданского общества Восточного партнерства".Конкурс проектных предложений будет запущен в рамках программ ОГО/МОВ и Европейской инициативы в области укрепления демократии и прав человека (EIDHR) с целью укрепления потенциала ОГО и МОВ в странах-соседях ЕС.Тренинги разработаны для представителей ОГО и МОВ из Грузии, которые соответствуют критериям отбора для подачи предложений как минимум в качестве со-заявителей на конкурсы предложений европейских программ ОГО/МОВ и EIDHR на получение минимального бюджета на реализацию в 250 тыс. евро.Заявки будут приниматься до 31 января 2018 года. Более детальную информацию можно найти здесь











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