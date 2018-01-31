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Уволен глава Фискальной службы Украины Роман Насиров


31.01.2018   15:11
Кабинет министров на заседании 31 января уволил главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Он был отстранен от должности с марта прошлого года, но формально оставался начальником службы.

"Государственная комиссия дала свой вывод по увольнению Насирова с должности, поэтому мы принимаем сегодня это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, две недели назад Министерство финансов подало в Кабинет Министров представление об увольнении Насирова на основании информации, полученной от посольства Великобритании в Украине, о наличии у председателя ГФС британского гражданства.

Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). Несмотря на это он формально остается главой ГФС.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".






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