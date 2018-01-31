Государственность Украины разрушает коррупция - Саакашвили

31.01.2018 15:15 Экс-президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили в интервью «Радио Свобода» заявил, что Украина «несостоявшееся государство». Так, отвечая на вопрос о причинах конфликта с главой государства Петром Порошенко, Саакашвили обвинил власти в коррупции.



«Государственность Украины разрушает вопрос коррупции, вопрос того, что президент в разгар войны может поехать на Мальдивы и потратить огромное количество денег, причем поехать с фальшивыми паспортами. То, что Генпрокурор тоже выехал, сегодня оказалось, на Сейшелы. Государственность Украины подрывают олигархи, которые растаскивают все природные богатства Украины. Государственность Украины подрывает то, что в год почти миллион человек уезжает из Украины»,- сказал он.



В контексте этого заявления Саашкавили сказал: «Единственное, что может усилить Украину – это активность народа. Политически это несостоявшиеся институты, несостоявшееся государство».



Он уверен, что для того, чтобы «Украина состоялась», нужно обновить государственные институты и достичь двузначные темпы экономического роста.















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