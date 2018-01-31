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Группа доверия заслушает отчет о проверке министерств обороны и по исполнению наказаний
31.01.2018 15:35
На этой неделе состоится заседание парламентской группы доверия. Оно назначено на 3 февраля. На заседании заслушают отчет Службы государственного аудита о проверке министерств обороны и по исполнению наказаний.
На встрече будет присутствовать генеральный аудитор Ираклий Меквабишвили.
Группа доверия создана при парламентском комитете обороны и безопасности. В ее состав входят Арчил Талаквадзе, Ираклий Сесиашвили, Ираклий Абесадзе и Эка Беселия.
Что касается других вопросов, группе доверия представят информацию о тайных государственных закупках, если их сумма превышает два миллиона лари, а стоимость строительных работ – четыре миллиона лари.
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