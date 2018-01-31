В Грузии создается Служба государственного инспектора

31.01.2018 18:02 В случае поддержки законопроекта парламентом, в Грузии будет создан «независимый следственный механизм» под названием Служба государственного инспектора. Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.



Как отметила Цулукиани, подготовлен соответствующий законопроект, который предусматривает работу Службы государственного инспектора по трем направлениям – факты неподобающего отношения со стороны правоохранителей, в том числе пытки, избиение и т.д., которые могут закончиться смертью гражданина; защита персональных данных; деятельность в связи с тайными следственными мероприятиями.



«Мы представляем неправительственному сектору, а также перед экспертными кругами законопроект, который согласован с силовыми ведомствами. В нем учтены международные обязательства, которые Грузия взяла на себя в результате соглашения об ассоциации. Эли парламент его поддержит, очень скоро мы получим независимый следственный механизм под названием Служба государственного инспектора», — отметила Цулукиани.



По ее словам, государственного инспектора будет избирать парламент.

















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