Службой государственного инспектора будет руководить Тамар Калдани

31.01.2018 18:33 Новый следственный механизм, который согласно законодательству будет называться Службой государственного инспектора, возглавит Тамар Калдани». Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани.



По заявлению Цулукиани, Калдани будет руководить данным механизмом до истечения своих полномочий.



«Через полтора года у Тамар Калдани истекает срок полномочий. Нужно отметить, что если парламент поддержит создание механизма, то он будет задействован с 1-го января 2019 года. Несколько месяцев она будет совмещать данную функцию и затем парламенту предстоит избрать нового руководителя на пять лет», — отметила Цулукиани.



Власти работают над созданием независимого следственного механизма, который будет называться – Служба государственного инспектора. Об этом сегодня заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

















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