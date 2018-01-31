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Личность руководителя нового департамента по защите прав человека будет известна на будущей неделе


31.01.2018   18:38
Министр внутренних дел, предположительно, на будущей неделе назовет руководителя департамента по защите прав человека. Об этом министр заявил сегодня журналистам.

Как отметил Георгий Гахария, невозможно оценить никакую результативную борьбу с криминалом, если права человека не будут защищены на должном уровне.

«Что касается руководителя нового департамента, рассматривается несколько кандидатур. Думаю, я приму решение на будущей неделе. Что касается сотрудников, идет открытый конкурс и будет принято и это решение», — заявил Георгий Гахария.






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