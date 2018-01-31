Между Грузией и Eurojust начались переговоры об оформлении соглашения

31.01.2018 19:08 Между Грузией и единым органом юстиции Евросоюза Eurojust начинается новый этап сотрудничества. Сегодня состоялась встреча заместителя министра юстиции Гочи Лорткипанидзе и президента Агентства правового сотрудничества ЕС (Eurojust) Ладислава Хамрана, касающаяся вопроса планировки сотрудничества на будущее, и оформления двухстороннего договора с Грузией.



Eurojust является единым органом юстиции Евросоюза, основной деятельностью которого является координация сотрудничества со странами-членами ЕС по уголовным делам, в том числе с государствами- нечленами партнерами Евросоюза, находящимися в процессе евроинтеграции. Соглашение между Грузией и Eurojust учитывает обмен информацией между соответствующими ведомствами, а также назначение офицеров связников и магистратов связников.



Начало переговоров для оформления соглашения о сотрудничестве между Грузией и Eurojust является частью процесса углубления секторного сотрудничества с Евросоюзом и его органами в процессе европейской интеграции Грузии, преследующего целью создание единого пространства стандартов и регуляций с Евросоюзом в соответствующих сферах, в том числе в сфере юстиции.



По заявлению заместителя министра юстиции, кроме того, что отношение с Eurojust является обязательством, предусмотренным договором и повесткой дня Ассоциации между Грузией и Евросоюзом, оно также имеет большое значение для интеграции прокуратуры и правоохранительной системы Грузии в правовое пространство Евросоюза.



"Сотрудничество с Eurojust означает, что система правосудия Грузии- следствие, прокуратура, суд, соответствует стандартам европейской системы правосудия. Это означает больше квалификации, участие в процессах европейского права; Это означает координированную борьбу с транснациональными преступлениями; Установление высоких стандартов для судей, прокуроров, следователей, и других представителей системы правосудия, и включение системы грузинского правосудия в систему правосудия Европы" - заявил Гоча Лорткипанидзе.



По словам заместителя министра юстиции, оформление соглашения по вопросам взаимного сотрудничества, и начало переговоров в данном направлении является важным этапом этих отношений.



На мероприятии в Гааге присутствовали заместитель главного прокурора Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Королевстве Нидерландов, начальник департамента международного публичного права Министерства юстиции Грузии, правовой советник миссии Грузии в Королевстве Нидерландов, и представитель аппарата охраны персональных данных Грузии.

















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