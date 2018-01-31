Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Проблемой нового следственного органа будет отсутствие функции преследования - IT Georgia


31.01.2018   21:28
По оценкам «Международной прозрачности – Грузии», проблема инициативы создания новой следственной службы заключается в том, что у этого органа не будет функции преследования.

Как заявил представитель «Международной прозрачности – Грузии» Гия Гвилава, согласно представленной правительством инициативе, надзор за следствием, в конечном итоге, все равно остается в руках прокуратуры.

«Проблему инициативы мы видим в том, что функции преследования у этого органа не будет. Преследование остается в руках прокуратуры, а это означает, что косвенно прокуратура все равно надзирает за следствием и прокуратура решает, какие дела пойдут в суд, на что может быть получен потенциально результат. В то же время главный вопрос в стране – это именно проблема независимости и эффективности всех правоохранительных ведомств», - заявил Гвилава.

С целью изучения злоупотреблений со стороны полицейских в Грузии создается служба государственного инспектора. Службой будет руководить инспектор по защите персональных данных Тамар Калдани. Новое следственное ведомство кроме персональных данных займется именно и изучением правонарушений со стороны полицейских. Речь идет о таких преступлениях как: пытка, угроза пыток, жестокое и нечеловеческое обращение.

Согласно инициативе, изменения должны войти в 21 закон. Службу контролирует парламент и его руководителя законодательный орган назначает на 5 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
10 крупнейших компаний-экспортеров грузинского вина
В Тбилиси начинается строительство гостиницы «Хилтон»
Мамука Хазарадзе предлагает запретить ввоз некондиционного топлива
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Румыния поддерживает членство Грузии в НАТО
В Грузии двух лиц осудили на 4 года за расовую дискриминацию
Министр обороны Грузии принял румынский коллега
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна