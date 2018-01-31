Проблемой нового следственного органа будет отсутствие функции преследования - IT Georgia

31.01.2018 21:28 По оценкам «Международной прозрачности – Грузии», проблема инициативы создания новой следственной службы заключается в том, что у этого органа не будет функции преследования.



Как заявил представитель «Международной прозрачности – Грузии» Гия Гвилава, согласно представленной правительством инициативе, надзор за следствием, в конечном итоге, все равно остается в руках прокуратуры.



«Проблему инициативы мы видим в том, что функции преследования у этого органа не будет. Преследование остается в руках прокуратуры, а это означает, что косвенно прокуратура все равно надзирает за следствием и прокуратура решает, какие дела пойдут в суд, на что может быть получен потенциально результат. В то же время главный вопрос в стране – это именно проблема независимости и эффективности всех правоохранительных ведомств», - заявил Гвилава.



С целью изучения злоупотреблений со стороны полицейских в Грузии создается служба государственного инспектора. Службой будет руководить инспектор по защите персональных данных Тамар Калдани. Новое следственное ведомство кроме персональных данных займется именно и изучением правонарушений со стороны полицейских. Речь идет о таких преступлениях как: пытка, угроза пыток, жестокое и нечеловеческое обращение.



Согласно инициативе, изменения должны войти в 21 закон. Службу контролирует парламент и его руководителя законодательный орган назначает на 5 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

