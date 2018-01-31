Экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит от Киева - Главный прокурор Грузии

31.01.2018 23:39 Решение вопроса о выдаче Михеила Саакашвили властям Грузии зависит от Киева. Об этом заявил сегодня Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе на встрече с журналистами.



«Мы не раз комментировали этот вопрос. Мы обратились с соответствующим требованием к компетентным органам Украины, и уже от них зависит, какие правовые процедуры будут проведены», — сказал Шотадзе.



В январе 2018 года в Киеве побывал заместитель Главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе, который провел встречу с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. В информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры Украины по итогам встречи, было сказано, что стороны обсудили вопросы экстрадиции, однако не уточнялось, о ком конкретно шла речь.



Вскоре Саакашвили заявил, что по имеющейся у него информации, прокуроры обсуждали вопрос его экстрадиции.



Позже в Киев с официальным визитом направился глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Журналисты несколько раз интересовались у спикера, не рассматривался ли на встречах с руководством Украины вопрос экстрадиции на родину третьего президента Грузии, а ныне украинского оппозиционера.



Кобахидзе в ответ заявил, что с политической точки зрения вопрос экстрадиции экс-президента не является актуальным для властей Грузии. При этом он подчеркнул, что этот вопрос должен решиться в правовом контексте.















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