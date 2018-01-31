|
Экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит от Киева - Главный прокурор Грузии
31.01.2018 23:39
Решение вопроса о выдаче Михеила Саакашвили властям Грузии зависит от Киева. Об этом заявил сегодня Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе на встрече с журналистами.
«Мы не раз комментировали этот вопрос. Мы обратились с соответствующим требованием к компетентным органам Украины, и уже от них зависит, какие правовые процедуры будут проведены», — сказал Шотадзе.
В январе 2018 года в Киеве побывал заместитель Главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе, который провел встречу с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. В информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры Украины по итогам встречи, было сказано, что стороны обсудили вопросы экстрадиции, однако не уточнялось, о ком конкретно шла речь.
Вскоре Саакашвили заявил, что по имеющейся у него информации, прокуроры обсуждали вопрос его экстрадиции.
Позже в Киев с официальным визитом направился глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Журналисты несколько раз интересовались у спикера, не рассматривался ли на встречах с руководством Украины вопрос экстрадиции на родину третьего президента Грузии, а ныне украинского оппозиционера.
Кобахидзе в ответ заявил, что с политической точки зрения вопрос экстрадиции экс-президента не является актуальным для властей Грузии. При этом он подчеркнул, что этот вопрос должен решиться в правовом контексте.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна