Ломджария: Предложенная версия независимого следственного механизма стала для нас неожиданной

01.02.2018 10:44 У нас появляется вопрос, насколько обеспечивает реформирование аппарата инспектора по защите персональных данных избежания конфликтов интереса, — об этом заявила Народный защитник Нино Ломджария.



По ее словам, представленная версия независимого следственного механизма была неожиданной и для формирования позиции Народному защитнику нужно время.



Нино Ломджария назвала и те вопросы, который у нее есть в отношении новой модели.



«Для нас эта версия была в определенной мере неожиданной. В частности, реформирование аппарата инспектора защиты персональных данных и присвоение ему следственных функций. Поэтому, нам действительно нужно время, чтобы сформировать позиции. На данном этапе у нас есть вопросы – насколько обеспечит данная версия избежание конфликта интересов в аппарате защитника. Исходя из того, что инспектор, с одной стороны, осуществляет надзор и контроль за тайными следственными действиями и защите персональных данных, а с другой стороны, этим законопроектом, у него появляются правомочия проведения оперативных следственных действий. Появляется вопрос – как в этом процессе будет осуществляться надзор по защите персональных данных со стороны аппарата инспектора. Кроме того, у нас ест вопрос – насколько будет обеспечена независимость этого института, когда в ходе следствия у нас остается прокурорский надзор над деятельностью инспектора. Создание независимого следственного механизма является одной из главных рекомендаций, в том числе и со стороны Народного защитника. Я приветствую, что дискуссия открылась и мы не говорим лишь на уровне идеи. Однако нам действительно нужен независимый механизм», — заявила Нино Ломджария.



Заявление о создании независимого следственного механизма сделала сегодня министр юстиции Тея Цулукиани. Как говорится в подготовленном законопроекте, с первого января 2019 года Государственным инспектором станет инспектор по защите персональных данных.















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