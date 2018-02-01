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Михаил Джанелидзе встретился с Йенсом Столтенбергом
01.02.2018 10:44
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
После встречи стороны не сделали комментариев.
В эти минуты с министром иностранных дел Грузии встречается заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, после чего начнется заседание комиссии НАТО-Грузия.
Встреча будет закрытой для СМИ.
Делегацией Грузии в Брюсселе руководит Михаил Джанелидзе.
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