Михаил Джанелидзе встретился с Йенсом Столтенбергом

01.02.2018 10:44 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.



После встречи стороны не сделали комментариев.



В эти минуты с министром иностранных дел Грузии встречается заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, после чего начнется заседание комиссии НАТО-Грузия.



Встреча будет закрытой для СМИ.



Делегацией Грузии в Брюсселе руководит Михаил Джанелидзе.















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