Абашидзе: Российская сторона неприемлемо интерпретирует соглашение о таможенном мониторинге

01.02.2018 10:48 «В Праге выявилась серьезная разность позиций. Подтвердилось, что российская сторона абсолютно неприемлемо интерпретирует соглашение о таможенном мониторинге», — об этом Зураб Абашидзе заявил Первому каналу.



Специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе рассказал о деталях встречи с заместителем министра иностранных дел Россией Григорием Карасиным. По словам Абашидзе, главной темой разногласий между сторонами оказалось соглашение о таможенном мониторинге от 2011 года.



«Мы обсудили вопрос имплементации соглашения о таможенном мониторинге от 2011 года. Я подчеркнул то обстоятельство, что реализация соглашения от 2011 года возможна лишь при полном уважении его принципов и положений, без какой-либо интерпретации и политизации. В последнее время в России на официальном уровне были сделаны заявления, которые противоречат принципам и сущности соглашения. В Праге наблюдалась серьезная разница в позициях. Подтвердилось, что российская сторона делает абсолютно неприемлемые толкования положений соглашения, что представляет серьезную угрозу для задействования данного проекта», — заявил Зураб Абашидзе.



На вопрос – конкретно о какой интерпретации идет речь и в чем заключается главное разногласие, Абашидзе называет заявления представителей российского правительства, в том числе и самого Карасина российским СМИ.



«Комментарии, которые были сделаны несколько дней назад на уровне официальных лиц, в частности там говорили о так называемой «таможенной граница» между Грузией и Абхазией, а также между Грузией и Цхинвальским регионом. Напомню, что это в этом соглашении нет никакой речи о каких-либо таможенных границах. Речь идет о терминалах, которые должны располагаться на входах и выходах торговых коридоров, и мониторы швейцарской компании должны работать на этих терминалах. В то же время это соглашение между правительствами Грузии и России и там Абхазия и так называемая «т.н. Южная Осетия», как и другие регионы Грузии, не упоминаются. Соответственно, это важные моменты», — заявляет Зураб Абашидзе.



По словам специального представителя премьера, обязанностью швейцарской компании будет лишь опись грузов.



«Обязанность швейцарской компании заключается только в том, чтобы делать опись грузов, которые передвигаются в рамках международной торговли по этим коридорами, а то, какой груз будет перевозиться по коридорам, это уже решать правительству Грузии на основании соответствующего законодательства. Поэтому я подчеркиваю, что другая интерпретация этого механизма абсолютно неприемлема», — объясняет Абашидзе.



На вопрос Первого канала, планирует ли Россия подписать соглашение со швейцарской компанией, также как Грузия, Зураб Абашидзе ответил, что услышал от Карасина готовность подписать документ, однако конкретная дата не была названа. Кроме того Абашидзе подчеркивает тот факт, что не только подпись, но и позиция России по этому соглашению сама по себе создает проблему.



«Россия планирует, как они заявили, подписать контракт со швейцарской компанией, однако я не могу сказать когда. Дату не называли, что серьезные вопросы возникают по интерпретации этого соглашения, которые делает российская сторона в связи с содержанием. Это самая большая проблема в осуществлении этого проекта», — заявляет Зураб Абашидзе в телефонном разговоре с Первым каналом.















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