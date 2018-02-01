Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джанелидзе: Наша цель - чтобы граждане Грузии получили больше выгод от процесса евроинтеграции


01.02.2018   10:53
Наша цель — чтобы Грузия разработала комплексное видение, которое будет отображено в дорожной карте, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил отвечая на вопрос о заседании совета ассоциации Грузия-ЕС.

По его словам, на встрече речь пойдет о планах на 2018 год.

«Этот год был особенным с точки зрения результатов на пути евроинтеграции. Мы также будем говорить о планах на 2018 год. Наша цель, чтобы Грузия разработала комплексное видение, которое будет отображено в дорожной карте. Это уже было заявлено премьер-министром. Мы также будем говорить о двухсторонних инструментах. Наша цель — чтобы граждане Грузии получили больше выгод от процесса евроинтеграции», — отметил Михаил Джанелидзе.

Заседание совета ассоциации Грузия-ЕС состоится в столице Бельгии 5 февраля. Председателем заседания будет Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини.

Грузинской делегацией будет руководить премьер-министр, который отправится в Брюссель вместе с членами кабинета министров.

На встрече Георгий Квирикашвили выступит с речью. С отчетом предстанут руководители государственных ведомств, участвующих в процессе имплементации соглашения об ассоциации.













Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
10 крупнейших компаний-экспортеров грузинского вина
В Тбилиси начинается строительство гостиницы «Хилтон»
Мамука Хазарадзе предлагает запретить ввоз некондиционного топлива
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Румыния поддерживает членство Грузии в НАТО
В Грузии двух лиц осудили на 4 года за расовую дискриминацию
Министр обороны Грузии принял румынский коллега
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна