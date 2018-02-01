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Джанелидзе: Наша цель - чтобы граждане Грузии получили больше выгод от процесса евроинтеграции
01.02.2018 10:53
Наша цель — чтобы Грузия разработала комплексное видение, которое будет отображено в дорожной карте, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил отвечая на вопрос о заседании совета ассоциации Грузия-ЕС.
По его словам, на встрече речь пойдет о планах на 2018 год.
«Этот год был особенным с точки зрения результатов на пути евроинтеграции. Мы также будем говорить о планах на 2018 год. Наша цель, чтобы Грузия разработала комплексное видение, которое будет отображено в дорожной карте. Это уже было заявлено премьер-министром. Мы также будем говорить о двухсторонних инструментах. Наша цель — чтобы граждане Грузии получили больше выгод от процесса евроинтеграции», — отметил Михаил Джанелидзе.
Заседание совета ассоциации Грузия-ЕС состоится в столице Бельгии 5 февраля. Председателем заседания будет Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини.
Грузинской делегацией будет руководить премьер-министр, который отправится в Брюссель вместе с членами кабинета министров.
На встрече Георгий Квирикашвили выступит с речью. С отчетом предстанут руководители государственных ведомств, участвующих в процессе имплементации соглашения об ассоциации.
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