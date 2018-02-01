Глава МИД Грузии о публикации Heritage Foundation

01.02.2018 10:59 Ни о каком альтернативном сценарии не может быть и речи, — так ответил министр иностранных дел Грузии на вопрос о публикации Heritage Foundation, согласно которой, официальные лица Грузии не исключают компромисса в связи с Абхазией и Цхинвали в обмен на вступление в НАТО.



«У Грузии есть определенная конкретная линия и у Грузии есть соответствующие инструменты, над которыми идет работа со стороны Грузии, а также со стороны альянса, которые ведут нас к вступлению», — отметил Джанелидзе.



Напомним, что согласно публикации Центра внешней политики американского исследовательского института Heritage Foundation, официальные лица Грузии в приватных беседах заявляют, что будут рады согласится на вступление в НАТО на основании компромисса















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