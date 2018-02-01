Глава МИД Гузии прокомментировал возможность компромисса для вступления в НАТО

01.02.2018 11:05 Министр иностранных дел Грузии прокомментировал вызвавшую дискуссии публикацию Heritage Foundation, в которой рассматривалась возможность компромисса Тбилиси по вопросам Абхазии и Цхинвальского региона в обмен на вступление в НАТО.



«Ни о каком альтернативном сценарии не может быть и речи», — заявил Михаил Джанелидзе.

«У Грузии есть определенная конкретная линия, есть соответствующие инструменты, над которыми идет работа со стороны Грузии, а также со стороны альянса, которые приведут нас к вступлению», — подчеркнул глава МИД Грузии.



Накануне грузинские СМИ активно обсуждали публикацию Центра внешней политики американского исследовательского института Heritage Foundation, в которой утверждалось, что в Тбилиси не исключают возможность компромисса в вопросах территориальной целостности в обмен на вступление в альянс.



«Официальные лица Грузии в личных разговорах заявляют, что будут рады согласиться на вступление в НАТО на основании компромисса. Некоторые члены НАТО опасаются, что принятие Грузии в альянс приведет к автоматической войне с Россией из-за оккупированных Москвой территорий — Абхазии и Цхинвальского региона. Грузинские официальные лица говорят в личных беседах, что они будут рады согласиться на вступление в НАТО в обмен на компромисс. В частности, речь идет о том, что пятая статья Альянса, которая подразумевает коллективную оборону и гарантии безопасности, не будет временно распространяться на эти территории, пока вопрос не будет разрешен путем мирных переговоров с Россией», — пишет автор отчета Люк Коффи.



Автор публикации указывает на то, что аналогичная поправка была принята в 1951 году, когда к альянсу присоединились Греция и Турция.



«Эта была бы лишь временная мера, до тех пор, пока территориальная целостность Грузии не будет восстановлена в международно признанных границах», — отмечается в публикации Heritage Foundation.















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