Абашидзе: В соглашении нет никакой речи о каких-либо «таможенных границах

01.02.2018 11:11 Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе недоволен позицией российской стороны по соглашению о таможенном мониторинге. Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Грузии, рассказывая о деталях своей встречи в Праге с заместителем министра иностранных дел Россией Григорием Карасиным.



Главной причиной разногласий на встрече в Праге стало соглашение о таможенном мониторинге от 2011 года.



«В Праге выявилась серьезная разница в позициях. Подтвердилось, что российская сторона абсолютно неприемлемо интерпретирует соглашение о таможенном мониторинге», — сказал Абашидзе.



«Мы обсудили вопрос имплементации соглашения о таможенном мониторинге от 2011 года. Я подчеркнул то обстоятельство, что реализация соглашения от 2011 года возможна лишь при полном уважении его принципов и положений, без какой-либо интерпретации и политизации. В последнее время в России на официальном уровне были сделаны заявления, которые противоречат принципам и сущности соглашения. В Праге наблюдалась серьезная разница в позициях. Подтвердилось, что российская сторона делает абсолютно неприемлемые толкования положений соглашения, что представляет серьезную угрозу для задействования данного проекта», — считает Абашидзе.



Абашидзе указал на заявления представителей российского правительства, в том числе и самого Карасина российским СМИ, в которых упоминались так называемые «таможенные границы» между Грузией и Абхазией, а также между Грузией и Цхинвальским регионом.



«Напомню, что это в этом соглашении нет никакой речи о каких-либо «таможенных границах». Речь идет о терминалах, которые должны располагаться на входах и выходах торговых коридоров, и мониторы швейцарской компании должны работать на этих терминалах. В то же время это соглашение между правительствами Грузии и России и там Абхазия и так называемая т.н. Южная Осетия, как и другие регионы Грузии, не упоминаются. Соответственно, это важные моменты», — заявляет Абашидзе.



Дипломат подчеркнул, что в обязанность швейцарской компании будет входить только опись грузов.



«В обязанности швейцарской компании входит только то, чтобы делать опись грузов, которые передвигаются в рамках международной торговли по этим коридорами, а то, какой груз будут перевозить по коридорам — это уже решать правительству Грузии на основании соответствующего законодательства. Поэтому я подчеркиваю, что другая интерпретация этого механизма абсолютно неприемлема», — пояснил Абашидзе.



На вопрос Первого канала, планирует ли Россия подписать соглашение со швейцарской компанией, также как Грузия, Зураб Абашидзе ответил, что услышал от Карасина готовность подписать документ, однако конкретная дата не была названа.



Кроме того, Абашидзе подчеркивает тот факт, что не только подпись, но и позиция России по этому соглашению пока является проблематичной.



«Россия планирует, как они заявили, подписать контракт со швейцарской компанией, однако я не могу сказать когда. Дату не называли. Серьезные вопросы возникают по интерпретации этого соглашения, которые делает российская сторона в связи с содержанием. Это самая большая проблема в осуществлении этого проекта», — заявил Абашидзе в телефонном интервью с Общественным телевидением.















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