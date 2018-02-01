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НАТО положительно оценивает евроатлантическую интеграцию Грузии
01.02.2018 11:13
На полях заседания комиссии “Грузия-НАТО” в Брюсселе министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе провел переговоры с генсеком альянса Йеном Столтенбергом.
Стороны обсудили процесс интеграции Тбилиси в евроатлантические структуры. Как сообщает МИД Грузии, в ходе встречи была дана положительная оценка выполнению страной взятых на себя обязательств, в частности, реализация национальной программы 2017 года, а также осуществление демократических реформ и реформ в сфере обороны.
Министр Джанелидзе выразил надежду, что прогресс Грузии, как страны-аспиранта, получит соответствующую оценку и на предстоящем саммите НАТО. Он также поблагодарил генсека за поддержку и выразил уверенность, что положительная динамика развития сотрудничества между Тбилиси и Брюсселем сохранится и в будущем.
В свою очередь Йенс Столтенберг еще раз подтвердил твердую приверженность НАТО политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии. Как отмечают в МИД, на встрече также была подчеркнута позитивная роль страны в регионе и ее вклад в обеспечение общей евроатлантической безопасности.
СОВА
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