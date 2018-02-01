Джанелидзе: Грузия добилась особого прогресса по всем направлениям

01.02.2018 11:19 Грузия продвигается вперед и использует все практические инструменты, чтобы добиться конечной цели — вступления в альянс, — об этом вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе заявил после завершения заседания комиссии НАТО-Грузия.



По его словам, в рамках заседания рассмотрели оценочный документ ежегодной национальной программы 2017 года, и члены альянса положительно оценили прошлый год.



«Необходимо отметить, что Грузия добилась особого прогресса по всем направлениям, которые представляют основу национальной программы. С точки зрения демократического развития, экономических и оборонных реформ. Все члены альянса оценили 2017 год как очень успешный. Грузия действительно отличается и является контрибьютором безопасности в регионе», — отметил Джанелидзе.



По словам министра иностранных дел Грузии, на заседании комиссии обсудили и ожидания от саммита 2018 года.



«Наше сотрудничество с НАТО является очень позитивным для региона и безопасности региона. Мы обсудили и ожидания от саммита 2018 года. Тот прогресс, который был отмечен сегодня, представляет основу для успешного саммита 2018 года, то есть успеха Грузии на саммите 2018 года. Мы ждем, что этот прогресс будет отображен подобающим образом. Мы ждем, что Грузия будет представлена в соответствующих форматах на саммите 2018 года. Мы с большим вниманием и активностью работаем над безопасностью Черного моря», — отметил Джанелидзе.



До заседания НАТО-Грузия Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.





























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