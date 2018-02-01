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Зураб Абашидзе не смог получить от Карасина ответ на вопросы об оккупированных территориях


01.02.2018   11:41
Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе провел в Праге очередную встречу с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. По завершении встречи, Зураб Абашидзе дал комментарий Первому каналу.

В телефонном разговоре Зураб Абашидзе заявил, что в начале встречи по своей инициативе задал вопрос о возмутительных процессах на оккупированных территориях Грузии, однако не получил ответа.

«Как вам известно, наш формат не предусматривает рассмотрение вопросов в связи с оккупированными территориями, однако, несмотря на это, в начале встречи я обратил внимание на возмутительный процессы, которые в последнее время происходят в Абхазии и Цхинвальском регионе. В частности в связи с ратификацией российской Думой т.н. соглашения о вводе незаконных военных подразделений Цхинвальского региона в состав вооруженных сил России.

Также, я обратил внимание на факт незаконного открытия таможенного пункта в Ахалгори. Такие заявления я делаю по своей инициативе. Когда с моей стороны обычно делаются такие заявления, Карасин отвечает, что эти вопросы нужно рассматривать в Женевском формате», — заявляет Зураб Абашидзе.











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