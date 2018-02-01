Столтенберг: Россия пытается контролировать соседей, как мы видим это в Грузии, Молдове и Украине

01.02.2018 12:19 Россия пытается контролировать соседей, как мы видим это в Грузии, Молдове и Украине, — об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью португальской телекомпании. Часть интервью распространяет «Deutsche Welle».



«Мы не вернулись к «холодной войне», однако в то же время мы не находимся в стратегическом партнерстве с Россией, как мы пытались делать это после завершения «холодной войны». Проблема в том, что Россия решила восстановить сферы своего влияния, пытается контролировать соседей, как мы видим это в Грузии, Молдове и Украине», — заявил Йенс Столтенберг.



По словам генерального секретаря альянса, сейчас, чтобы избежать новой «холодной войны» и конфронтации с Россией, НАТО должна проявить твердости и силу.



«Ни НАТО, ни я – житель маленькой страны, граничащей с Россией, не смиримся с тем, чтобы у больших государств, вроде России, было право контролировать соседние страны и создавать сферы влияния. Поэтому, мы должны найти выход и показать, что мы твердые и крепкие, однако в это же время, пытаемся добиться деэскалации и избежать конфронтации, также диалога с Россией, чтобы не допускать новую «холодную войну» и «гонку вооружений», — заявил Йенс Столтенберг.

















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