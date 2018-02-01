Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Столтенберг: Россия пытается контролировать соседей, как мы видим это в Грузии, Молдове и Украине


01.02.2018   12:19
Россия пытается контролировать соседей, как мы видим это в Грузии, Молдове и Украине, — об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью португальской телекомпании. Часть интервью распространяет «Deutsche Welle».

«Мы не вернулись к «холодной войне», однако в то же время мы не находимся в стратегическом партнерстве с Россией, как мы пытались делать это после завершения «холодной войны». Проблема в том, что Россия решила восстановить сферы своего влияния, пытается контролировать соседей, как мы видим это в Грузии, Молдове и Украине», — заявил Йенс Столтенберг.

По словам генерального секретаря альянса, сейчас, чтобы избежать новой «холодной войны» и конфронтации с Россией, НАТО должна проявить твердости и силу.

«Ни НАТО, ни я – житель маленькой страны, граничащей с Россией, не смиримся с тем, чтобы у больших государств, вроде России, было право контролировать соседние страны и создавать сферы влияния. Поэтому, мы должны найти выход и показать, что мы твердые и крепкие, однако в это же время, пытаемся добиться деэскалации и избежать конфронтации, также диалога с Россией, чтобы не допускать новую «холодную войну» и «гонку вооружений», — заявил Йенс Столтенберг.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
10 крупнейших компаний-экспортеров грузинского вина
В Тбилиси начинается строительство гостиницы «Хилтон»
Мамука Хазарадзе предлагает запретить ввоз некондиционного топлива
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Румыния поддерживает членство Грузии в НАТО
В Грузии двух лиц осудили на 4 года за расовую дискриминацию
Министр обороны Грузии принял румынский коллега
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна