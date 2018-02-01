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Михаил Джанелидзе проинформировал генсека НАТО об обстановке, создавшейся в оккупированных регионах


01.02.2018   12:33
Перед заседанием комиссии НАТО-Грузия вице-премьер, глава грузинского внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили «IPN» в МИДе Грузии, на встрече еще раз были положительно оценен процесс евроатлантической интеграции Грузии, в том числе выполнение Грузией национальной программы 2017 года, осуществленные в стране демократические преобразования и реформы в оборонной сфере. Была выражена надежда, что прогресс Грузии, как страны-аспиранта, найдет должное отражение на саммите НАТО 2018 года.

По информации внешнеполитического ведомства, министр поблагодарил генсека НАТО за проявленную в отношении Грузии поддержку и выразил надежду, что и в будущем сохранится позитивная динамика в сотрудничестве НАТО и Грузии.

Кроме того, как сообщается, на встрече генсек НАТО был проинформирован об обстановке сложившейся в оккупированных регионах Грузии. Генеральный секретарь НАТО еще раз подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.






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