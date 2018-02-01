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Исследование CRRC- 46% опрошенных считают, что вступление в Евросоюз улучшит экономическое положение населения Грузии
01.02.2018 13:06
Согласно исследованию «Кавказский барометр 2017», проведенному Центром исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC), 46% опрошенных граждан Грузии считают, что вступление в Евросоюз улучшит экономическое положение населения Грузии.
Кроме того, вступление в ЕС :
по мнению 19% — будет содействовать углублению отношений с Западом,
по мнению 10% — повысится вероятность восстановления территориальной целостности страны,
по мнению 10% — Грузия станет более защищенной от внешних угроз,
по мнению 6% — повседневная жизнь в Грузии станет более безопасной,
по мнению 3% — позволит путешествовать в ЕС без виз,
по мнению 2% — страны ЕС ближе познакомятся с культурой и традициями Грузии.
На вопрос, поддерживаете ли вступление в ЕС были получены следующие ответы:
17% – безусловно поддерживаю,
28% — в основном поддерживаю,
28% — частично поддерживаю,
6% — частично не поддерживаю,
8% -полностью не поддерживаю вступление в ЕС.
Результаты исследования «Кавказский барометр 2017», которое было сфокусировано на внешнеполитических приоритетах жителей Грузии, были представлены сегодня.
В исследовании также отражены отношение граждан Грузии к НАТО и Евразийскому союзу, а также восприятие населением дружественных и враждебно настроенных государств.
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