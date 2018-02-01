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Исследование CRRC- 46% опрошенных считают, что вступление в Евросоюз улучшит экономическое положение населения Грузии


01.02.2018   13:06
Согласно исследованию «Кавказский барометр 2017», проведенному Центром исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC), 46% опрошенных граждан Грузии считают, что вступление в Евросоюз улучшит экономическое положение населения Грузии.

Кроме того, вступление в ЕС :

по мнению 19% — будет содействовать углублению отношений с Западом,

по мнению 10% — повысится вероятность восстановления территориальной целостности страны,

по мнению 10% — Грузия станет более защищенной от внешних угроз,

по мнению 6% — повседневная жизнь в Грузии станет более безопасной,

по мнению 3% — позволит путешествовать в ЕС без виз,

по мнению 2% — страны ЕС ближе познакомятся с культурой и традициями Грузии.

На вопрос, поддерживаете ли вступление в ЕС были получены следующие ответы:

17% – безусловно поддерживаю,

28% — в основном поддерживаю,

28% — частично поддерживаю,

6% — частично не поддерживаю,

8% -полностью не поддерживаю вступление в ЕС.

Результаты исследования «Кавказский барометр 2017», которое было сфокусировано на внешнеполитических приоритетах жителей Грузии, были представлены сегодня.

В исследовании также отражены отношение граждан Грузии к НАТО и Евразийскому союзу, а также восприятие населением дружественных и враждебно настроенных государств.






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