Исследование CRRC- 46% опрошенных считают, что вступление в Евросоюз улучшит экономическое положение населения Грузии

01.02.2018 13:06 Согласно исследованию «Кавказский барометр 2017», проведенному Центром исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC), 46% опрошенных граждан Грузии считают, что вступление в Евросоюз улучшит экономическое положение населения Грузии.



Кроме того, вступление в ЕС :



по мнению 19% — будет содействовать углублению отношений с Западом,



по мнению 10% — повысится вероятность восстановления территориальной целостности страны,



по мнению 10% — Грузия станет более защищенной от внешних угроз,



по мнению 6% — повседневная жизнь в Грузии станет более безопасной,



по мнению 3% — позволит путешествовать в ЕС без виз,



по мнению 2% — страны ЕС ближе познакомятся с культурой и традициями Грузии.



На вопрос, поддерживаете ли вступление в ЕС были получены следующие ответы:



17% – безусловно поддерживаю,



28% — в основном поддерживаю,



28% — частично поддерживаю,



6% — частично не поддерживаю,



8% -полностью не поддерживаю вступление в ЕС.



Результаты исследования «Кавказский барометр 2017», которое было сфокусировано на внешнеполитических приоритетах жителей Грузии, были представлены сегодня.



В исследовании также отражены отношение граждан Грузии к НАТО и Евразийскому союзу, а также восприятие населением дружественных и враждебно настроенных государств.















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