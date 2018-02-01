Абашидзе: Российская сторона неприемлемо интерпретирует соглашение о таможенном мониторинге

01.02.2018 13:13 В Праге выявилось серьезное отличие позиций. Подтвердилось, что российская сторона делает совершенно неприемлемые интерпретации соглашению таможенного мониторинга - заявил в интервью "I каналу" специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе после встречи с Григорием Карасиным.



По словам Абашидзе, главное разногласие между сторонами связано с соглашением о таможенном мониторинге от 2011 года:



"Мы рассмотрели вопрос имплементации соглашения о таможенном мониторинге от 2011 года. Я подчеркнул то обстоятельство, что реализация соглашения 2011 года возможна только полным уважением его принципов и положений, без всякой интерпретации и политизации. В последний период в России на официальном уровне были сделаны заявления, противоречащие принципам и сути этого соглашения. В разговоре по данному вопросу в Праге выявилось серьезное отличие позиций. Подтвердилось, что российская сторона делает совершенно неприемлемые интерпретации постановлениям соглашения, что создает значительную угрозу задействованию данного проекта" - заявил Зураб Абашидзе.



Журналист поинтересовался деталями, а Зураб Абашидзе вспомнил заявления, сделанные с российскими СМИ представителями российской власти, в том числе тем же Карасиным:



"Комментарии, которые были сделаны несколько дней назад на уровне официальных лиц. Там говорили о т.н. таможенных границах между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Цхинвальским регионом. Напомним, что в данном соглашении нет никакого разговора о таможенных границах. Разговор идет о терминалах, которые должны разместиться на входах и выходах торговых коридоров, и на этих терминалах должны работать мониторы швейцарской компании. В то же время это является соглашением между правительствами Грузии и России, и там не упоминаются Абхазия и т.н. т.н. Южная Осетия, так же как и другие регионы Грузии. Следовательно, это важный момент" - заявил Зураб Абашидзе.



В то же время специальный представитель премьер-министра говорил о функциях швейцарской компании:



"Обязанностью швейцарской компании является всего лишь учет груза, который передвигается по этим коридорам в рамках международной торговли, а то, какой груз будет идти по этим коридорами, будет решать правительство Грузии на основании соответствующего законодательства. Таким образом, подчеркиваю, иного рода интерпретация этого механизма совершенно неприемлема"- пояснил Зураб Абашидзе.



На вопрос "I канала", собирается ли Россия подписать соглашение со швейцарской компанией так же как Грузия, Зураб Абашидзе ответил, что услышал от Карасина готовность к подписанию договора, но конкретную дату ему не назвали.



"По их заявлению, Россия намерена подписать контракт со швейцарской компанией, я не могу сказать когда, дату не назвали, но серьезные вопросы в связи с этим соглашением порождают интерпретации, которые российская сторона делает в связи с содержанием. Это самая серьезная проблема в осуществлении данного проекта"- заявил Зураб Абашидзе в телефонном интервью "I каналу".



Напомним, что Россия подписала соглашение о таможенном мониторинге с Грузией в 2011 году взамен за согласие грузинской стороны на вступление РФ во Всемирную торговую организацию.

















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