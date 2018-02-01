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Кумсишвили: Визит президента Беларуси придаст отношениям двух стран новый стимул
01.02.2018 13:25
В марте запланирован визит президента Беларуси в Грузию, который придаст отношениям двух стран новый стимул, — об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили.
По информации министерства, в ходе визита в Беларусь, Дмитрий Кумсишвили принял участие в работы комиссии двухстороннего межправительственного экономического сотрудничества Грузия-Беларусь.
«Когда в 2015 году впервые осуществился подобный визит в Грузию, торговый оборот между двумя странами практически удвоился. Соответственно, этот показатель в будущем должен быть увеличен, чтобы появились новые рабочие места», — заявил Дмитрий Кумсишвили.
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