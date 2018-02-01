«Европейская Грузия» обвиняет министерство обороны в нецелевых расходах

01.02.2018 13:37 В «Европейской Грузии» говорят о нецелевых расходах в министерстве обороны Грузии. По словам Ираклия Абесадзе, заключение Службы аудита подтверждает, что положение в сфере обороны является тяжелым.



«На этой неделе пройдет очередная встреча группы доверия, на которой будет представлен отчет Службы аудита о тайных закупках в министерстве обороны в 2015-2016 году. В течение многих лет мы говорили, что выделенные министерству средства тратятся нецелевым образом. Например, гражданская часть министерства в течение прошлых лет была раздута, и очевидно, людей трудоустраивали там по признаку непотизма», — заявляет Абесадзе.



В «Епропейской Грузии» считают, что встреча с министрами в парламенте должна пройти в более расширенном формате, чем предусмотрено в рамках группы доверия.















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