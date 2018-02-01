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Суд продолжил рассмотрение апелляции по делу статуса Саакашвили


01.02.2018   14:06
Киевский апелляционный административный суд продолжил рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михеилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В зале суда находится сам Саакашвили, адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий, а также представители ГМС, сообщает корреспондент Укринформа.

У самого здания суда и возле судебного зала, где проходит рассмотрение дела, находятся более двух десятков правоохранителей.

В зале суда большое количество активистов и журналистов.

Судья по делу - Андрей Коротких.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили пересек украинско-польскую границу в окружении своих сторонников.

25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации Президента о лишении его гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.

1 ноября Управление ГМС в Киевской области приняло решение "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите".

Окружной админсуд Киева 3 января отказал Саакашвили в признании незаконным решения об отказе в признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, после лишения гражданства Украины.

17 января Саакашвили заявил, что ГМС сама подала апелляцию на принятое в ее пользу решение, чтобы ускорить завершение процесса, что предоставит возможности лишить лидера "Движения новых сил" оснований находиться в Украине.

22 января Киевский апелляционный административный суд начал рассмотрение апелляции по делу о статусе Саакашвили.






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