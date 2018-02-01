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Грузия не пойдет на компромиссы ради вступления в НАТО - глава МИД
01.02.2018 14:08
В Тбилиси не рассматривают никакие компромиссы на пути вступления в НАТО, несмотря на опасения некоторых членов альянса, связанные с неурегулированными конфликтами, заявил глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе.
"Нет никаких альтернативных сценариев. У НАТО и Грузии есть соответствующие механизмы, согласно которым продолжается работа для того, чтобы Грузия стала членом НАТО", - цитирует в четверг слова М.Джанелидзе грузинская телекомпания "Рустави-2".
По данным телекомпании, так глава МИД прокомментировал отчет американского исследовательского института Heritage Foundation.
На этой неделе грузинские СМИ сообщали о том, что в отчете Heritage Foundation говорится об опасениях некоторых членов НАТО, что из-за неурегулированной ситуации с Абхазией и Южной Осетией принятие Грузии в альянс может автоматически привести к конфликту с Россией.
При этом сообщалось, что, по информации Heritage Foundation, официальные лица в Грузии в личных беседах не исключают ради вступления в НАТО возможности пойти на компромисс в вопросе Абхазии и т.н. Южной Осетии. В частности, речь идет об отказе распространения действия 5-ой статьи Устава альянса о коллективной обороне на эти территории до тех пор, пока проблема не будет решена путем мирных переговоров с Россией.
Наличие таких опасений среди членов НАТО подтвердил в минувший вторник в беседе с журналистами посол США в Грузии Ян Келли.
"США твердо поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии, твердо поддерживают то, чтобы Грузия стала членом НАТО. В некоторых странах - членах НАТО существует мнение, что членство Грузии может вызвать раздражение России, однако Грузия является суверенной, независимой страной, которая сама должна принять решение, что хочет и не должна зависеть от другой страны. Соответственно, мы поддерживаем стремления Грузии, ее суверенное решение", - сказал посол.
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