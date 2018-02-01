Сообщение правительства Грузии о встрече Абашидзе-Карасин

01.02.2018 14:33 По сообщению администрации правительства, в рамках грузинско-российского неформального диалога специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заострил внимание на тревожные процессы, имевшие место в последний период в оккупированных Россией регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе, а также на линии оккупации.



На встрече Абашидзе заострил внимание на ратификацию Думой России т.н. договора об объединении незаконных военных группировок Цхинвальского региона в составе российских вооруженных сил, а также факт незаконного открытия т.н. таможенного пункта в Ахалгорском районе.



Из вопросов, предусмотренных повесткой дня пражской встречи, стороны рассмотрели торгово-экономические отношения между двумя странами. Отметили тенденцию роста торгового оборота в 2017 году. А также фиксируется динамика в сфере транспортного сообщения и туризма. Состоялся разговор о перспективах 2018 года, и путях урегулирования конкретных проблем в данном контексте.



В ходе встречи рассмотрели вопросы, связанные с имплементацией соглашения от 2011 года "Об основных принципах таможенного администрирования и механизмов мониторинга торговли товаром между Правительством Грузии и Правительством Российской Федерации".



Зураб Абашидзе подчеркнул то обстоятельство, что реализация соглашения от 2011 года возможна только полным уважением его принципов и положений, без всяких интерпретаций, и политизации. В данном контексте следует отметить, что в последнее время в России на официальном уровне были сделаны заявления, однозначно противоречащие принципам и сути этого соглашения. В беседе по данному вопросу в Праге выявилось серьезное отличие позиций. Подтвердилось, что российская сторона совершенно неприемлемо интерпретирует ряд существенных постановлений соглашения, что создает значительную угрозу соответствующей имплементации предусмотренных соглашением обязательств.



На встрече также рассмотрели разные гуманитарные вопросы. Дата очередной встречи в Праге будет уточнена позже.

















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