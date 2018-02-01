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На проспекте Костава в Рустави рухнула часть фасада балконов
01.02.2018 14:39
На проспекте Костава в Рустави, после завершившейся год назад реабилитации, рухнула часть фасада балконов. Как сообщает журналист Первого канала, в целом пострадали до 10 балконов.
В службе инфраструктуры самоуправления заявляют, что поврежденные балконы они заметили еще 10 дней назад и сообщили об этом компании, которая осуществляла работы.
Сегодня представители компании заново начали восстановление проспекта Костава в Рустави.
По существующему соглашению, победившая в тендере компания обязана исправить положение в течение пяти лет.
Реабилитация проспекта Костава обошлась в четыре с половиной миллиона лари.
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